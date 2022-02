Zeeuwse ziekenhuizen krijgen meer nieuwe coronapatiënten binnen

Het Adrz in Goes noteerde voor de derde achtereenvolgende week meer patiënten en ook bij ZorgSaam in Terneuzen lopen de cijfers op nadat ze daar vorige week iets gezakt waren.

De afgelopen week werden in totaal 50 nieuwe patiënten met een coronabesmetting opgenomen in Goes en Terneuzen. Dat is een stuk meer dan in de voorgaande week, toen 37 mensen met corona in het ziekenhuis belandden. Een deel van die nieuwe patiënten kon in de loop van de week al weer naar huis.