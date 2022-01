Zeeuwse woningmarkt loopt steeds verder vast: ‘Mensen willen een ander huis, maar dat is er niet’

De Zeeuwse NVM-voorman Hendrik van Hoeve zucht diep, als hij de kwartaalcijfers ziet die de makelaarsvereniging donderdag publiceerde. ,,Er is geen doorstroming in de markt. Mensen willen graag een ander huis, maar dat is er gewoon niet. Het grote probleem is dat degenen die in dit land aan de knoppen zitten, totaal niet weten waar het om gaat. En ze luisteren ook niet.”