Zeeuwse winkelketen Bomont eerste huurder in vernieuwd stadhuis, ‘De beste locatie van Tilburg’

Bomont biedt een combinatie van mode en woonaccessoires in een wat hoger segment. ,,We besteden veel aandacht aan sfeer en gezelligheid. We willen winkelen leuk maken. Je kunt bij ons vrijblijvend snuffelen zonder dat er meteen iemand naast je staat”, aldus Bouwman, die in augustus ook al een winkel in Den Bosch opende. Tilburg wordt naast de vestigingen in Etten-Leur en Roosendaal de vierde winkel van Bomont in Brabant.