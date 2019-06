Zeeuwse winkeliers gebukt onder diefstallen: ‘De ene leidt je af, de andere stopt zijn tas vol’

App-groepen, bewakingscamera's, metaaldetectoren. Alles helpt, maar niet genoeg. ,,Poging tot diefstal is voor ons dagelijkse kost: groepjes van een man of vijf die binnenkomen, zich direct verspreiden en proberen het personeel af te leiden of dingen weg te nemen”, verzucht Jorn Niemantsverdriet van Parfumerie Mooi in Vlissingen.

Parfums zijn duur, klein en makkelijk verhandelbaar. Kat in het bakkie voor wie in geldnood zit. ,,Na een relatief rustige periode was het de afgelopen vier weken weer raak.” Hij wijst naar de tafel in zijn kantoor: papieren van het Openbaar Ministerie. ,,Wij hebben hier voornamelijk last van asielzoekers uit Middelburg. Deze hier ook", zegt hij, tikkend op een gerechtelijke uitspraak. ,,Die worden nu uitgezet.”