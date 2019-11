Zeeuwse wethouders vandaag naar Tweede Kamer: ‘Jeugdzorg heeft vooral meer geld nodig’

Burgemees­ter Jan Lonink, tukker in Terneuzen: ‘De Zeeuw, een Zeeland, het bestaat niet echt’

17 november TERNEUZEN - Hij is inmiddels al 16 jaar burgemeester van Terneuzen, maar Jan Lonink (68) blijft een rasechte tukker, geboren en getogen in Markelo. Een openhartig interview over zijn afkomst, toekomst en nalatenschap, dit weekend verschenen in het Twentse dagblad Tubantia. ,,Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom.”