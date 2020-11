Zeeuwse wethouders houden het maar moeilijk vol: al 14 van de 49 gestopt

VLISSINGEN - Drie op de tien Zeeuwse wethouders die 2,5 jaar geleden werden geïnstalleerd, zijn al niet meer in functie. Het verloop is nu al veel groter dan in de twee vorige periodes.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gingen in de 13 Zeeuwse gemeenten in totaal 49 wethouders aan de slag. Inmiddels, met nog bijna anderhalf jaar te gaan tot de volgende verkiezingen, hebben er al 14 hun functie neergelegd, al dan niet gedwongen.

Paula Stoker, sinds 2018 wethouder namens TOP/Gemeentebelangen in de gemeente Terneuzen, is voorlopig de laatste in de rij. Zij stapte afgelopen week op vanwege een verschil van inzicht met haar collega-wethouders over de vaste benoeming en het salaris van de directeur van welzijnsinstelling aan-z.

Politieke meningsverschillen

Zij was zeker niet de enige die vanwege politieke meningsverschillen vertrok. In Kapelle blies de SGP al kort na de verkiezingen de coalitie op, na onenigheid over de zondagsopenstelling van winkels. Dat betekende een voortijdig einde van de politieke carrière van wethouder Marco Kleppe.

François Babijn, wethouder in Sluis namens Lijst Babijn, kon vorig jaar weinig anders doen dan opstappen na een motie van wantrouwen. Er was al langere tijd kritiek op zijn functioneren. In Veere trok Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) begin dit jaar de stekker uit de coalitie. Dat betekende de aftocht van de wethouders Arie Schot (SGP/ChristenUnie), Marcel Steketee (DTV) en Bert van Halderen (VVD).

Drie Zeeuwse wethouders solliciteerden met succes naar een burgemeesterspost. Derk Alssema (CDA, Goes) ging naar Gilze en Rijen, Loes Meeuwisse (VVD, Goes) naar Noord-Beveland en onlangs Cees van den Bos (SGP, Schouwen-Duiveland) naar Urk.

‘De energie is op’

In de hele vorige raadsperiode (2014-2018) vertrokken in totaal 9 Zeeuwse wethouders voortijdig. Tussen de verkiezingen van 2010 en die van 2014 waren dat er 8. In de periode 2006-2010 moesten 14 wethouders het veld ruimen, onder meer doordat de colleges van Sluis en Vlissingen klapten.

Recht op een uitkering

Wethouders hebben, ongeacht de reden van hun vertrek, recht op een uitkering zolang zij onvoldoende nieuwe inkomsten hebben. Het gaat om 80 procent van het wethouderssalaris in het eerste jaar en 70 procent daarna. In principe geldt de uitkering voor maximaal 3 jaar en 2 maanden.