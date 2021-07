Zeeuwse werkgevers witheet over hinder bij Haringvlietbrug: ‘Absoluut onacceptabel’

De Haringvlietbrug bij het Hellegatsplein tussen Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard is een verkeerslagader. Het is een cruciale verbinding voor vracht- en toeristenverkeer tussen Rotterdam, Zeeland en West-Brabant. Pas over twee jaar begint de renovatie, maar de brug gaat uit veiligheidsoverwegingen nu al deels dicht. De regio is boos. De Ruijsscher is ook witheet. ,,Zonder enig overleg wordt een cruciale verbinding tussen Zeeland, Brabant en Zuid-Holland afgesloten, terwijl er pas over twee jaar wordt gestart met de renovatie. Absoluut onacceptabel. Dit moet echt anders.”