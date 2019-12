Zeeuwse werkgevers vaak nog huiverig om oudere werkzoekende aan te nemen

Waterover­last bij ziekenhuis Adrz in Goes na gesprongen leiding

13:57 GOES - In ziekenhuis Adrz in Goes is donderdagochtend wateroverlast ontstaan na een gesprongen waterleiding. Er wordt momenteel gebruikgemaakt van een noodvoorziening. De brandweer is vanochtend ter plaatse geweest om bij de ingang voor de ambulance het water weg te pompen.