Zeeuwse werkgevers schreeuwen om personeel

Uitkeringsinstantie UWV meldt dat er in het eerste half jaar van 2017 in Zeeland in totaal 18.500 vacatures zijn ontstaan, een toename van 16 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Van de ontstane vacatures stonden er op 1 juli nog 7200 open.

Het afgelopen jaar is het voor steeds meer werkgevers dus moeilijker om hun vacatures vervuld te krijgen. Een jaar geleden gold eigenlijk alleen voor ICT- en technische beroepen dat vacatures moeilijk vervulbaar waren, in de huidige arbeidsmarkt is er in Zeeland inmiddels ook een flink tekort aan verkopers, schoonmakers, horecamedewerkers, koks, verpleegkundigen, verzorgenden en artsen.

Werkloosheid

De aanhoudende economische groei zorgt ervoor dat het aantal lopende werkloosheidsuitkeringen blijft dalen. Eind augustus 2017 waren er in Zeeland 6.350 lopende WW-uitkeringen. Dit was 15 procent minder dan een jaar geleden. Dit is gelijk aan de landelijke daling van eveneens 15 procent.