Zeeuwse werkgevers balen van vorstverlet bij UWV: ‘Het is een idiote regeling’

Britse mossel door brexit niet welkom, voor de mosselhan­del in Yerseke is dat een probleem

9 februari YERSEKE - Britse levende mosselen en andere schelpdieren zijn sinds de brexit niet meer welkom in de Europese Unie. Voor de mosselhandel in Yerseke is dat een probleem. De Britse mosselen vullen het gat in de winter als het aanbod uit andere landen klein is.