Zeeuwse wegen sneller vrij na incident door nieuwe samenwerking

Vanuit verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond wordt vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week het verkeer op alle rijkswegen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg aangestuurd. Sinds 1 april verzorgt de verkeerscentrale ook de incidentmelding op de provinciale wegen in Zeeland. Ook worden de 22 kantonniers van de provincie Zeeland bij een incident vanuit Helmond aangestuurd. De wegverkeersleiders sturen vervolgens de weginspecteurs van Rijkswaterstaat en de kantonniers van de provincie Zeeland aan in het afhandelen van de incidenten. Nog een pluspunt van de samenwerking: de Verkeerscentrale kan anticiperen op bijvoorbeeld een afsluiting van de Zeelandbrug, door maatregelen op de Oosterscheldekering hierop af te stemmen. Via de verkeerscentrale wordt verkeersinformatie 24/7 doorgegeven aan landelijke informatiediensten, zoals routeplanners.