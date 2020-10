Zeeuwse Week van de Veiligheid: van wapens tot pandemie

Wat kun je zelf doen om brand in huis te voorkomen? Jongeren en wapens: Grijp jij in? Wat doen we tijdens en na de coronapandemie? In samenwerking met University College Roosevelt houdt de VRZ een openbaar college over de pandemie. Cybercrime: Ben jij wel eens digitaal opgelicht? Hieraan besteedt de politie dagelijks aandacht. En ten slotte, wat te doen als er iets mis gaat bij het vervoer van gevaarlijke stoffen? Experts van Yara en de VRZ gaan hierover op JenZ TV in gesprek met burgemeester en VRZ-voorzitter Jan Lonink. Bij Omroep Zeeland is elke werkdag op radio en tv een uitzending over een van de thema’s.