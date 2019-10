Zeeuwse Week van de Veiligheid in teken zelfredzaamheid

MIDDELBURG - Een grote veiligheidsdemonstratie in Goes vormt volgende week vrijdagmiddag 11 oktober de climax van de Zeeuwse Week van de Veiligheid. Brandweer, ambulancedienst en de politie laten op de Grote Markt zien hoe zij incidenten aanpakken.

De Veiligheidsregio Zeeland houdt, in samenwerking met alle hulpdiensten, voor het derde achtereenvolgende jaar de Zeeuwse Week van de Veiligheid. Het is dit jaar een uitgebreid programma van grote en kleine evenementen, op verschillende plaatsen in de provincie en online. Wat dat laatste betreft: op donderdag komt een app voor de mobiele telefoon beschikbaar. Met de app kun je de virual reality game ‘Ontsnappen aan een gifwolk’. In 3D kun je op je eigen smartphone het scenario van een scheepsramp bij Vlissingen naspelen.

De game past perfect in het doel van de Week van de Veiligheid: het verhogen van de zelfredzaamheid van de Zeeuwen. Wat te doen om ellende in huis te voorkomen hoort daar ook bij.

Aan dat laatste wordt in de pop-up store van de veiligheidsregio aandacht besteedt. Na Vlissingen, Terneuzen, Tholen en Oostburg is Goes de volgende gemeente waar deze tijdelijke ‘veiligheidswinkel’ komt te staan. De opening van de store op de Grote Markt vormt maandag het startschot van de Week van de Veiligheid. In zes kamers is te zien wat je kunt doen om brand te voorkomen, hoe je je huis zo veilig mogelijk kan maken en wat je moet doen mocht het toch nog misgaan. De pop-up store is tot en met 2 november geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Omroep Zeeland heeft dagelijks een uitzending waarin deskundigen een thema belichten. De Veiligheidsregio zelf is op social media actief via Facebook en Twitter.

Enkele opvallende activiteiten in de lange lijst zijn een ontruimingsoefening in Goes bij de locatie Sint Maarten in de Groe van Zorggroep Ter Weel en de aandacht die kinderopvang Kibeo schenkt aan veiligheid. De kinderen checken hun gebouw en houden alle vestigingen van Kibeo een ontruimingsoefening. Personeel van het ADRZ test de stressbestendigheid met een spel in een escaperoom in het ziekenhuis.

Volgende week wordt ook aandacht gevraagd voor drugscriminaliteit. Via social media en een voorstelling in het Scheldetheater in Terneuzen wordt het thema aan de orde gesteld. Het Zuidelijk Toneel speelt ‘De achterkant van Zeeland’ op woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 oktober om 20.00 uur.