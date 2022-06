‘Zeeuwse’ walvis laat zich vermoedelijk opnieuw zien, niet ver van Cadzand

Jan Haelters van het Vlaams Instituut voor de Zee is niet verbaasd over de waarneming, zo laat hij weten aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. “De bultrug walvis werd enkele dagen geleden al gesignaleerd in Nederland, dan is een tochtje richting Knokke-Heist snel gemaakt”, zegt Haelters. ,,Het is wel zo dat het eerder uitzonderlijk is dat de bultrugwalvis voor de kust opduikt. De normale habitat van deze soort is de Atlantische Oceaan, al gebeurt het de voorbije twintig jaar wel meer dat ze opduiken in de Noordzee. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de populatie fiks gegroeid is.”