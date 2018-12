Zeeuwse vuurwerkverkopers zijn tevreden

René Dane, vuurwerkverkoper bij kluswinkel Hubo in Nieuwerkerk, spreekt van een stijging met vijftien tot twintig procent ten opzichte van vorig jaar. ,,Vooral het compound-vuurwerk is populair”, vertelt hij. ,,Dat is één box met vuurwerkpotten die aan elkaar zijn doorgelont. Vorig jaar waren ze voor het eerst legaal in Nederland te krijgen. Bij deze duurdere potten hoef je maar een keer aan te steken en kun je daarna genieten.’‘