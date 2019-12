Zeeuwse vuurwerkverkoop in de lift: ‘Gemiddeld honderd euro per bestelling’

Watersnood­mu­se­um wekt oude werkplaats Radio Weltevre­den Zierikzee tot leven

16:04 OUWERKERK - Het moet volgend jaar gaan kraken en piepen op de bovenverdieping van het Vijfde Caisson bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. In de voormalige wijnkamer van het gewezen restaurant wordt de werkplaats van radiotechnicus Peter Hossfeld tot in detail nagebouwd.