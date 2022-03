Zeeuwse vrouwen aan de macht: zo zorg je voor meer vrouwen in de gemeenteraad

column Marleen Blommaert Jacht, voedsel en vrij­heid

Het wordt een ritueel. Het eerste dat ik ’s ochtends doe, is kijken welke verschrikkingen de kleine pseudo-tsaar uit Moskou nu weer over zijn broedervolk uitstort om Oekraïne te ‘denazificeren’. Als ik wakker ben, kan ik over het algemeen de slaap niet meer vatten en misschien hoop ik, tegen beter weten in, wel op een wonder. Lezend over de inbeslagname van een zeiljacht van Andrey Melnichenko, een van de Russische oligarchen, google ik zijn naam en ‘zeiljacht’. Het blijkt om een driemaster te gaan van meer dan een half miljard, ontworpen door Philippe Starck. Het is het meest protserige en spuuglelijke jacht dat ik ooit zag. Googelt u maar: Zeiljacht A (oh bescheidenheid ...).

