Zeeuwse vrijwilligers gezocht voor taallessen aan Oekraïners

VLISSINGEN - Zeeuwse basisscholen organiseren extra taallessen en opvang voor Oekraïense kinderen. Ze zoeken vrijwilligers die één of meer dagdelen in de week kunnen helpen. ,,We hebben ze hard nodig.”

De vrijwilligers hoeven niet werkzaam te zijn in het onderwijs, benadrukt voorzitter van Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) Pim van Kampen. ,,Per regio wordt tussen de aanmeldingen gekeken wie geschikt is. Dit kunnen gepensioneerde leerkrachten zijn, maar ook mensen die affiniteit met kinderen hebben. We zoeken ook nog Oekraïens sprekende leerkrachten. Het is heel belangrijk dat de kinderen zowel Nederlands als Oekraïens spreken, als voorbereiding op hun terugkeer.”

Taalklassen

Van Kampen legt uit hoe het onderwijs aan Oekraïense kinderen nu georganiseerd is: ,,Kinderen tot zes jaar oud gaan naar de reguliere basisschool. De groep kinderen van zes tot twaalf jaar oud krijgt onderwijs in taalklassen, na een jaar stromen zij door naar het reguliere onderwijs. Oekraïense kinderen van 12 jaar tot 18 jaar krijgen onderwijs in de internationale schakelklas in Terneuzen of Middelburg.”

Van Kampen sluit een derde schakelklas niet uit. ,,Dat ligt eraan hoeveel kinderen onderwijs moeten krijgen in Zeeland. Dat is op dit moment lastig te voorspellen. We hopen natuurlijk dat de oorlog snel stopt. Maar ook als dit gebeurt, duurt het maanden voor deze mensen naar hun thuisland terug kunnen keren. Daarom focussen we op zowel Nederlandse als Oekraïenstalige lessen. Het is een zoektocht, waarin elke hulp welkom is.”

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden door te mailen naar info@tcoz.nl