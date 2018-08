Zeeuw hielp politie met zoektocht naar Jos Brech: 'Het is een complete rollercoaster'

Update I VideoMIDDELBURG - De schok die vandaag door Nederland ging kreeg Erik van 't Padje uit Ritthem weken geleden al te verwerken. De politie vertelde hem toen dat zijn vriend uit de bushcraft-wereld Jos Brech verdachte was in een van meest geruchtmakende moordzaken van Nederland: de moord op Nicky Verstappen. ,,Ik was totaal in shock.''

Van 't Padje, die in Middelburg de zaak Bushcraftshop.nl heeft, leerde Brech kennen via een gezamenlijke vriend die in de Franse Vogezen een chalet had. Dat chalet diende als uitvalsbasis voor bushcraft- en survivalexpedities. Nadat die vriend als gevolg van een ernstige ziekte was overleden, richtte Van 't Padje samen met Brech en nog een ondernemer in bushcraft- en survivalmaterialen, Siegurd van Leusen uit Loosdrecht, een stichting op om het chalet te behouden.

Het is ook bij dit chalet, basecamp Old Crow, waar Brech voor het laatst gezien is. Toen hij niet terugkeerde werd hij als vermist opgegeven. ,,Het wekte verbazing dat hij niet terug was gekomen, terwijl hij wist dat zijn moeder ernstig ziek was. Half april is ze overleden.''

Volledig scherm Erik van 't Padje hielp de politie mee met het zoeken naar Jos Brech. © Theo Giele Van 't Padje en anderen zette zoekacties op touw. Met man en macht werd in de Vogezen naar Brech gespeurd. Er werden zelfs honden ingezet. ,,We zijn er maanden mee bezig geweest.'' Eind juni kreeg Van 't Padje bezoek van de politie. Nadat hij een geheimhoudingsverklaring had ondertekend, hoorde hij waarom de politie naar Brech op zoek was.

De Zeeuwse ondernemer mocht naar de buitenwereld toe niets laten merken. Hij zette op verzoek van de politie de zoektocht naar Brech voort. Ook via sociale media bleef hij oproepen doen naar vermiste buchcrafter uit te kijken. Nergens mocht hij laten doorschemeren dat hij wist dat Brech in beeld was als de moordenaar van Nicky Verstappen. Brech mocht immers niet in de gaten krijgen dat de politie hem op het spoor was.

,,Ik heb er toen alles aan gedaan om te helpen, door mee te denken en tips geven. Alles wat wij in de zoektocht hebben gedaan hebben we met de politie gedeeld om maar te zorgen dat hij binnengehaald zou kunnen worden.''

,,Het is complete rollercoaster, al vanaf vorig jaar en het stopt niet. Eerst het overlijden van een hele goede vriend, dat was een enorme schok. Dan raakt Jos ineens vermist, dan blijkt dat Jos hierbij betrokken is. Je kunt je niet voorstellen wat voor mega-impact dit heeft.''

De oproepen die Van 't Padje via sociale media had gedaan tijdens de zoektocht naar Brech kwamen gisteren als een boemerang terug. Met de zoekwoorden Brech, bushcraft en vermist kwam de naam van Erik van 't Padje snel boven. Reaguurders hadden hun oordeel al klaar zonder de ware rol die hij in het onderzoek speelde te kennen. ,,Ik krijg de nu de meest vreselijke verwensingen naar mijn hoofd.''