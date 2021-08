Zeeuwse vrachtwagenchauffeurs komen redelijk door flessenhals Haringvlietbrug heen: ‘Na de vakantie kunnen wel files ontstaan’

Bosman Transport in Nisse meldt geen noemenswaardige hinder. ,,Chauffeurs kunnen weliswaar langzamer, maar wel doorrijden. Het is ook maar een paar kilometer. Ik ben niet ontevreden over hoe het vandaag is verlopen, maar dat heeft vrijwel zeker ook met de vakantietijd te maken. Of we straks stelselmatig met files te maken krijgen, is natuurlijk de vraag. Dat is lastig te voorspellen”, zegt een woordvoerder.