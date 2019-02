Zeeuwse voorrondes van het NK Metselen 2019 worden in Goes gehouden

‘Goeie jongen’ uit Vlissingen hoort twee jaar instelling tegen zich eisen

18:23 MIDDELBURG - De 31-jarige Vlissinger C. R. mocht zichzelf dan wel ‘een goeie jongen’ noemen, de officier van justitie in Middelburg dacht daar dinsdag toch iets anders over. Geen aai over zijn bol, maar een verblijf van twee jaar in een instelling voor veelplegers (de zogeheten ISD-maatregel), eiste ze tegen hem.