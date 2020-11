Zeeuwse voorman van Forum voor Democratie ‘lichtelijk geschokt’ door terugtreden van Thierry Baudet

Tegen beleid in toch akkoord met recreatie­wo­nin­gen in centrum Domburg

22 november DOMBURG - Helemaal in strijd met het eigen beleid ging het Veerse college onlangs toch akkoord met plannen om midden in Domburg een oude smederij te verbouwen tot recreatieappartementen. ,,Maar we kunnen niet anders”, aldus wethouder Chris Maas (PvdA/GL).