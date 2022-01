Zeeuwse Voice-deelnemers over schandaal: ‘Goed dat er een onderzoek komt’

Behoud van 24-uurs­zorg aan duikslacht­of­fers in Goes ligt in het verschiet: CZ biedt helpende hand

GOES - Er is goede hoop dat de 24-uurs-hulp aan duikslachtoffers in Zeeland op de lange termijn overeind gehouden kan worden. Zorgverzekeraar CZ heeft hulp toegezegd bij het zoeken van financiers en doet ook zelf een duit in het zakje.

14 januari