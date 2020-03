Zeeuwse voedselbanken overspoeld met eten vanuit de horeca: ‘De kofferbak ligt helemaal vol’

De telefoon van Annelies Polet van de Voedselbank Schouwen-Duiveland rinkelt continu, ze heeft nauwelijks tijd om alle telefoontjes te verwerken. Van Renesse tot Brouwershaven en van Zierikzee tot Bruinisse wordt door restaurants eten aangeboden. Zelfs vanuit de supermarkt op Port Zélande wordt voedsel gebracht, want het vakantiepark is ook gesloten. ,,De kofferbak ligt helemaal vol. We hebben helaas afscheid moeten nemen van onze gasten, maar op deze manier hebben andere mensen er gelukkig nog wat aan”, vertelt een medewerkster.

Het wordt een verrassingspakket

Terwijl Polet de telefoontjes aanneemt, gaat vrijwilliger Jaap Schoof met chauffeur Wim de Vlieger op pad om al het voedsel op te halen. ,,Voor de horeca is het natuurlijk heel vervelend, wij zijn er ontzettend blij mee”, vertelt Polet. ,,Zit ik aan de ene telefoon, dan gaat de andere alweer. We halen alle versproducten meteen op, het is echt een verrassingspakket wat er allemaal wordt aangeboden. Vanaf vanochtend vroeg worden we regelmatig gebeld. Het is in en intriest voor de horeca, maar wel fijn dat ze aan ons denken in plaats van dat ze het weggooien. Het komt absoluut op een goede plek terecht.”