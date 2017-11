Zeeuwse vmbo-scholieren stromen niet overal even hard door naar havo

GOES - Het aantal Zeeuwse vmbo-leerlingen dat doorstroomt naar havo is op de ene school veel groter dan op de andere.

Wie het diploma vmbo-theoretisch (de vroegere mavo) of -gemengd op zak heeft, kan kiezen tussen mbo of havo. Het aantal leerlingen dat naar havo gaat, loopt nogal uiteen, concludeert de NOS op basis van gegevens van 764 scholen. Soms is dat nihil, maar er zijn ook scholen waar ruim de helft voor havo kiest.

In Zeeland zijn de verschillen minder extreem. De doorstroming naar havo is relatief groot op het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen (23,1 procent) en het Reynaertcollege in Hulst. Bij Het Goese Lyceum (8,5 procent) en het Calvijn College (4,9 tot 8,5 procent) is het juist laag.

Bert Vogel, voorzitter van het college van bestuur van het Calvijn College, verbindt daar geen conclusies aan. ,,We kijken niet naar die scores, maar proberen iedereen het onderwijs te bieden dat zo veel mogelijk bij hen past."

Koninklijke route

,,Wij zien vmbo als de koninklijke route naar mbo", zegt Vogel. 'Laatbloeiers' moeten wel de kans krijgen om door te stromen naar havo. ,,Maar een punt van zorg is de maatschappelijke trend die zegt: havo moet voor iedereen kunnen. De vraag is of het ook bij iedereen past. Er zijn leerlingen die zichzelf daar op een niet leuke manier tegenkomen."

Het Reynaertcollege, waar de laatste jaren relatief veel vmbo'ers doorstromen, wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op havo. Dat gebeurt bijvoorbeeld door wiskunde-B aan te bieden. ,,In die zin proberen we er alles aan te doen", zegt Peter Winters, sectordirecteur havo. ,,Maar het gaat er vooral om dat de leerling een doordachte keuze maakt. Anders kan de teleurstelling groot zijn."

Bij CSW zijn er grote verschillen tussen de locaties: in Vlissingen stroomt 5 procent door, in Middelburg bijna 25 procent. Dat komt onder meer doordat de havo-afdeling alleen in Middelburg is. ,,Doordat het in één vestiging zit, is de drempel veel lager", zegt afdelingsleider Wouter de Vries.