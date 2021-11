Zeeuwse vissers redden vluchtelingen op zee: ‘Huilende kinderen, vrouwen in paniek. Dan vaar je niet weg’

Voorberei­ding Foute Feestje XXL in Goes ligt stil: ‘Moedeloos, machteloos en boos’

GOES - Gaat het feest in de Zeelandhallen in Goes zaterdag door of niet? De organisatie van het Foute Feestje XXL hoopt nog steeds van wel, maar het verlossende woord ontbreekt. Het werk is vrijdagochtend stilgelegd en het wachten op de persconferentie is begonnen. ,,Iedereen die hier is, wordt feitelijk betaald om niks te doen.”

14:59