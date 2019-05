Zeeuwse vissers naar rechter om uitstel pulsverbod

De pulsvissers zijn verdeeld over drie categorieën. Al naar gelang hun vergunningen moeten ze per 1 juni of 31 december van dit jaar stoppen of, en dat is de kleinste groep, per 1 juli 2021. Het verbod op de pulsvisserij is vastgelegd in de nieuwe visserijverordening van de Europese Unie. Die verordening gaat echter niet op 1 juni in, maar op zijn vroegst op 1 juli. Voor VisNed was dit aanleiding om minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) te vragen om ook het verbod niet op 1 juni in te laten gaan.