Zeeuwse vissers begrijpen alarm over palingstand niet: ‘Mijn fuiken zitten vol met paling’

monnikenwerk Première tijdens Luthercon­cer­ten op 26 en 27 maart

Luther maakt vrolijk, afgaand op de goede zin die Rutger Mauritz en Jeroen de Haan hebben in de derde serie ‘Lutherse muziek op de Bevelanden’. Rutger is cantor in Goes en met Erik Zwiep initiatiefnemer tot het project. Jeroen is luthers, organist en hij spreekt zondag 27 maart deskundig over lutherse kerkmuziek.

18 maart