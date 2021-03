Zeeuwse visser wijkt uit omdat haven Stellendam verzandt: ‘Alleen bij vloed kun je binnenlopen’

Dirkje zoals de TH-10 is gedoopt, is vrijdag weer even terug in vertrouwd vaarwater. De haven van Stellendam is de vaste ligplaats van de Thoolse trawler. Bij hoog water komt de viskotter nog wel de haven in. ,,Bij laag tij en met slecht weer heb je kans dat je in de vaargeul aan de grond loopt. Daarom lagen we een week terug in Vlissingen, alleen is dat wel een nadeel omdat we anders dan in Stellendam in Vlissingen geen eigen loods en faciliteiten hebben.”