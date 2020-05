Zeeuwse viroloog: ‘Scholen zijn smeltkroezen van infectie. En dat is heel goed’

Rottier werd 73 jaar geleden geboren in Lamswaarde. Zijn broers en zussen bleven allemaal in Zeeland wonen; zelf bleef hij na zijn studie in Wageningen in het midden van het land hangen, waar hij in Groenekan bij Utrecht woont. ,,Mijn kinderen en kleinkinderen wonen hier, dus een terugkeer naar Zeeland zit er niet in. Maar ik zeg altijd dat ik er begraven wil worden. Ik voel me nog steeds in hart en nieren een Zeeuw.”

Zijn vader was een kleine boer. ,,Hij zat in de tuinbouw. Het was een fijn gezin, heel liefdevol, maar hard werken hoorde erbij. Van jongs af aan gingen we mee het veld op, alle vijf de kinderen. Als het nodig was, mijn moeder ook. Dan kropen we over het veld, wieden en schoffelen, wroeten in de aarde. Achter het huis stond een varkenskot met een paar varkens. Natuurlijk hadden we ook kippen. Kippenhokken, die zijn behoorlijk smerig hoor! Naast ons zat een veeboer. Die hield koeien, varkens, kalkoenen en kippen. Ik werd al snel ingeschakeld om te melken en de koeienstal uit te mesten. Je was de hele tijd in contact met dieren en hun afval, het was allemaal tamelijk primitief. Zo kwam je frequent in contact met allerlei micro-organismen. We weten nu: dat is heel goed voor je immuunsysteem. Zo bouw je weerstand op.”