Zeeuwse veteranen hebben eindelijk hun eigen stek; maar ook politieagenten kunnen langs komen

De Middelburgse oud-marineman John Kouters is een van de drijvende krachten achter het ontmoetingshuis voor veteranen. Volgende maand opent het centrum voor veteranen de deuren. Kouters schat dat er zo’n vijfduizend ex-militairen in Zeeland zijn. Van nog jonge mannen en vrouwen die uitgezonden werden naar Irak of Afghanistan tot inmiddels bejaarde Indiëgangers. Stuk voor stuk ex-militairen met een eigen verhaal. De een heeft een paar maanden in Libanon gediend, op vredesmissie met Unifil, de andere diende jaren in de oerwouden van Nieuw-Guinea.