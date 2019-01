Zeeuwse verzetsheld Jaap Rus (95) overleden

De Zeeuwse Soldaat van Oranje, zoals hij wordt genoemd, was 17 toen hij bij het verzet ging. Rus kwam terecht in de hulp aan onderduikers en verrichtte spionagewerk. Zo observeerde hij Duitse transporten via het spoor, een radiostation ten zuiden van Goes en munitiedepots. Voor zijn verzetswerk kreeg hij op 28 februari 1984 het Verzetsherdenkingskruis. Op 26 april van dat jaar werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Rus haalde in 2017 nog het nieuws. Op 20 december van dat jaar bracht hij op uitnodiging van het Bevrijdingsmuseum Zeeland een bezoek aan theatervoorstelling Soldaat van Oranje.