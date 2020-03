Zeeuwse verpleeghuizen op slot: ‘Er wordt goed voor moeder gezorgd’

Tarzan and the Beachwai­ters: surfpunk van drie Walcherse strandwach­ten maakt vanavond livestream-de­buut

17:14 VLISSINGEN - Drie strandwachten uit Veere, Middelburg en Vrouwenpolder brengen vanavond, vrijdag hun debuut EP en CD uit. De presentatie van Tarzan and the Beachwaiters in De Piek in Vlissingen werd gedwarsboomd door corona. Maar om 20.00 uur is de release van hun surfpunk te volgen via de livestream op Facebook.