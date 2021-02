Zeeuwse verpleeghuizen: ‘Geen druppel vaccin gaat de gootsteen in’

Het gat van de Nieuwstraat wordt snel opgevuld met woningen voor dementeren­de mensen

3 februari GOES - De sloop van de voormalige Beatrixschool en een aantal woningen heeft een enorm gat geslagen aan de Nieuwstraat in Goes. De voorbereidingen om dat gat op te vullen met een nieuwe woonvoorziening voor dementerende ouderen zijn inmiddels in volle gang.