Zeeuwse veldproef met zoete bataat succes

POORTVLIET - Door de klimaatverandering is teelt van zoete aardappelen in Zeeland mogelijk, blijkt uit een grootschalige proef.

Bakken vol zoete aardappelen haalt Adrie Albregtse van een akker bij Poortvliet. De medewerker veldproeven van agrarisch kennis- en innovatiecentrum Rusthoeve gaat op de knieën om de eerste veldoogst van de 'zoete bataat', een synoniem voor aardappel, te laten schitteren. Tholen is voor dit gewas 'the place to be', zegt Cor van Oers van Delphy.

In de Biobased Innovations Garden in Colijnsplaat staan al langer rijtjes met Zuid-Amerikaanse gewassen: quinoa, yacon en sinds vorig jaar ook zoete aardappelen. Zeeland was vroeger te koud en te nat voor veel exotische gewassen, maar klimaatverandering zorgt ervoor dat ze nu wel wortel kunnen schieten in de Zeeuwse klei.

Afgelopen seizoen breidde Delphy, een kenniscentrum voor de landbouw, de veldproeven uit: zo'n 25 hectare zoete aardappelen is geplant bij Rusthoeve, in Poortvliet (6 hectare) en bij Proefboerderij Vredepeel in Zuidoost-Brabant. Daarmee wil Delphy de test opschalen van proeftuin naar akker. Tegelijkertijd is het kennisnetwerk Zoete Bataat opgebouwd. Inmiddels telt het dertig leden, onder wie vier Zeeuwse akkerbouwers. Binnen dat netwerk wordt kennis over de teelt van zoete bataat uitgewisseld.

Voor het vermeerderen van de zoete bataat kreeg het project een haalbaarheidssubsidie van 25.000 euro uit MIT-Zuid, een innovatieregeling van Rijk en provincie. Dat geld lijkt goed besteed. Volgens Cor van Oers, manager akkerbouw en vollegrondsgroente-expert bij Delphy, zijn de akkerproeven hoopgevend. ,,Vooral de lichtere kleigrond op Tholen lijkt geschikt voor de teelt van zoete bataat. De opbrengst is daar hoger dan op zware zeeklei.''