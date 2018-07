ZeeuwseVacaturebank.nl gaat als een speer

100 kilo cocaïne in vat ananassap in Vlissingen

16:02 VLISSINGEN - Honderd kilo cocaïne is donderdag gevonden in een vat met ananassap bij een bedrijf in Vlissingen. De vondst is gedaan door de douane en de politie. Dit gebeurde na een melding van het bedrijf zelf, waar de vaten werden gelost. De drugs, met een straatwaarde van zo'n 2,5 miljoen euro, zijn door de douane in beslag genomen en vernietigd.