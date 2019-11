‘Zeeuwse’ uitvoering van Blue Bayou met Danny Vera en JB Meijers

Aldo Houterman gast in filosofie­café in Middelburg

12:37 MIDDELBURG - Zaterdag 23 november is filosoof Aldo Houterman te gast in het Filosofisch Café Middelburg. Aanleiding is zijn onlangs uitgekomen boek ‘Wij zijn ons lichaam. Wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag’. Houterman weerlegt de stelling van Dick Swaab dat de mens niets meer is dan zijn brein.