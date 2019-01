Zeeuwse uiensector wil failliete machinefabriek Emmeloord redden

Eqraft ging vorige week failliet. Het bedrijf heeft een schuldenlast van zo’n 3 miljoen euro. Curator Bas van Dijen verwacht snel een doorstart rond te krijgen. Na het faillissement vorige week rinkelden de alarmbellen in de uiensector die overwegend in Zeeland is gevestigd. Vrijwel elk sorteer- en exportbedrijf werkt met machines van de Emmeloordse fabriek.

MSP Onions

Ook heeft Eqraft de sorteerlijnen ontwikkeld voor de hightech fabriek die MSP Onions in Nieuwdorp neerzet. De bouw van de ruim 20 miljoen euro kostende ‘Tesla van de uienhandel’ loopt daardoor drie maanden vertraging op, zegt directeur Lijn Moerdijk. ,,Het is niet leuk en het kost geld.” Moerdijk laat weten dat de fabriek hoe dan ook productieklaar wordt gemaakt. ,,We gaan er vooralsnog vanuit dat Eqraft een doorstart maakt, maar als dat niet gebeurt, hebben we een plan B.”

Broncodes

Het faillissement van de machinefabriek van de broers Arie en Gerard van der Knijff maakt de uiensector kwetsbaar. ,,Elke uienverwerker heeft wel aanhangzakkenmachines van Eqraft. Als er vandaag iets met een machine gebeurt, wie repareert het dan?”, geeft Jaap Wiskerke van Wiskerke Onions in Kruiningen aan. Er kwam vorige week dan ook spontaan een reddingsactie op gang waaraan volgens Wiskerke bijna de gehele sector meedoet. ,,Er is voor een bedrag van 1 miljoen euro aan toezeggingen. Via een advocaat hebben we dat bod ook aan de curator overgebracht. Ons doel is de broncodes van de software van onze machines veilig te stellen. Het idee is de broncodes in een stichting onder te brengen. We willen niet dat dit nog een keer gebeurt.”

Maatschappelijk belang

Omdat er ook andere gegadigden zijn voor een doorstart van Eqraft, hoopt Wiskerke dat de curator het aanbod van de uiensector vanwege het ‘maatschappelijk belang’ zwaar laat meewegen. ,,Het liefst willen we dat de broers Knijff het bedrijf in afgeslankte vorm voortzetten. Al 35 jaar leveren ze uitstekende machines en service.”

Volgens Wiskerke is Eqraft bankroet gegaan omdat uienbedrijven na een winstgevend jaar massaal machines bestellen en na twee slechte teeltseizoenen nog geen moertje afnemen. ,,Als je dan extra personeel hebt aangenomen, heeft dat een negatief effect op je resultaat.” Daarnaast zou Eqraft zich hebben vertild aan de hightech fabriek van MSP Onions. ,,Er is veel geld gestoken in onderzoek en ontwikkeling voor MSP Onions. Dat is deels een oorzaak van het faillissement.”

Vies spelletje