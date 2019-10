Zeeuwse tweedaagse in politiek Den Haag

Goesenaren maken het vaakst bezwaar tegen WOZ-taxa­tie

12:16 GOES - Inwoners van de gemeente Goes maken in Zeeland het vaakst bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun huis. In 2018 kwam 2,7 procent van de huishoudens in het geweer. Dat blijkt uit cijfers die datadienst LocalFocus heeft opgevraagd bij de Waarderingskamer.