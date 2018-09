Zeeuwse tunnels zijn brandveilig

Vorige week kwam in het nieuws dat de brandveiligheid van tunnels die na 2008 zijn gebouwd in het geding is. Bij een megabrand zou het beton snel kunnen verdwijnen. De tweede Coentunnel en de nieuwe tunnel in de A2 in Maastricht moeten om die reden mogelijk maanden dicht.

1200 graden

De Westerscheldetunnel stamt uit 2003 en de Sluiskiltunnel uit 2015. In antwoord op vragen van de SGP wees Van der Maas erop dat de Sluiskiltunnel in de berichtgeving over brandveiligheid juist als positief voorbeeld is genoemd. Omdat ook tunnels van voor 2008 verdacht kunnen zijn, is eveneens gekeken naar de Westerscheldetunnel. ,,Die kan minimaal twee uur een brand doorstaan van boven de 1200 graden Celsius", aldus Van der Maas. ,,Binnen die tijd is de brand geblust. Er is voor deze tunnels geen verdere actie nodig."