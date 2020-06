‘Zeeuwse Tukker’ fietst in één dag naar Goes, ook nu er geen Delta Ride for the Roses is

Prijswin­nen­de zeewierkwe­ke­rij kan succes niet aan en gaat failliet

15:19 KERKWERVE - De innovatieve zeewierkwekerij Seaweed Harvest Holland is ten onder gegaan aan z'n eigen succes. Het bedrijf in Kerwerve had grootse plannen en contacten om de activiteiten in binnen- en buitenland uit te breiden. Maar doordat de kwekerij er niet op tijd in slaagde ‘volume te gaan draaien’, vermoedt curator Jan de Meester, raakte Seaweed in geldnood en viel er niet meer te ontsnappen aan een faillissement.