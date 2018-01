Zeeuwse traditie 'Strao rieen' erkend als cultureel erfgoed op Unesco-lijst

Het wassen van de paardenvoeten in zee, waarbij de ruiter op het paard blijft zitten, is al een Schouwse traditie sinds 1643. Werkpaarden hadden de hele winter op stal gestaan en het spoelen in zeewater zou goed zijn tegen parasieten en kleine ontstekingen aan de behaarde paardenvoeten.

De benoeming tot immaterieel erfgoed zorgt ervoor dat de Zeeuwse traditie internationale erkenning krijgt. "Het is een unieke traditie in Nederland, die alleen op de kop van Schouwen plaatsvindt", zegt Margo Grevel van het straocomité in Burgh-Haamstede. "We zijn enorm blij dat het nu geregistreerd staat, puur als erkenning dat het officieel bestaat."

Het straorijden vindt in de periode februari-maart plaats in zes dorpen op het eiland Schouwen. Aanstaande zaterdag is de eerste in Renesse, 10 februari in Burgh-Haamstede, 24 februari in Noordwelle, 3 maart in Ellemeet, 10 maart in Scharendijke en 17 maart in Serooskerke. Het officiële moment van bijschrijving in de Inventaris is op 31 maart in Burgh-Haamstede.

'Strao rieen' is de tweede Zeeuwse traditie die is aangemerkt als cultureel erfgoed. Het krulbollen, dat vooral in Zeeuws-Vlaanderen wordt beoefend, is in 2012 al bijgeschreven op de lijst.