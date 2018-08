Zeeuwse tijdmachine hapert, omdat bijzondere dingen in het landschap verdwijnen

Zeeland steekt positief af: in juli meer huizen verkocht dan vorig jaar

19 augustus VLISSINGEN - In Zeeland zijn in juli meer huizen verkocht dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat is opmerkelijk. Want landelijk is sprake van een daling. Alleen in Zeeland, Drenthe, Friesland en Overijssel is de woningverkoop gestegen.