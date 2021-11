Zeeuwse theaters schrappen voorstellingen of wijken uit naar de middag: ‘Wat we kunnen, moeten we ook doen’

Dat betekent dat alleen koffie- en matineeconcerten en -voorstellingen mogelijk zijn. Zeelandtheaters had de komende drie weken zo’n 25 voorstellingen op het programma staan, verdeeld over het Scheldetheater in Terneuzen, Schouwburg Middelburg en De Mythe in Goes. Wat daarmee gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. ,,Achter de schermen doen we momenteel ons uiterste best om oplossingen te zoeken, zoals verplaatsing van voorstellingen naar een andere datum, of – indien mogelijk – naar de middag”, aldus de organisatie.