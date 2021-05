Zeeuwse theaters en musea moeten nog langer dicht: ‘We worden niet serieus genomen’

Tot de persconferentie van afgelopen dinsdag gingen culturele instellingen ervan uit dat ze op 26 mei weer open kunnen. Dat lijkt nu pas 9 juni te worden ,,Wij worden niet serieus genomen”, zegt Frans Lievens, directeur van Zeelandtheaters, waaronder de grote Zeeuwse theaters vallen.

,,We staan helemaal onder aan het rijtje. Ik snap dat de medische sector voorrang heeft en ik kan ook volgen dat we na het onderwijs komen. Zelfs kan ik begrijpen dat we moeten concurreren met de sport. Maar wij staan zelfs onder de sekswerkers. Het is allemaal heel vreemd aan het worden.”

Cultuur, in de breedste zin, is bij het kabinet een ondergeschoven kindje, merkt Lievens. ,,Terwijl het er bij ons heel zorgvuldig aan toe gaat. Alles is prima geregeld. Als je dat vergelijkt met wat op Koningsdag in Amsterdam gebeurt... Dat is toch ongelooflijk? Het lijkt erop dat wie de grootste mond heeft, ook als eerste aan de beurt is. Blijkbaar zijn we niet interessant genoeg. Dat is verontrustend en teleurstellend.”

Voor de theaters heeft een heropening op 9 juni weinig zin meer, omdat het seizoen dan al afgelopen is. Lievens hoopt vooral vanaf september weer zonder al te veel beperkingen open te gaan. Dan kan het stuwmeer aan uitgestelde voorstellingen worden weggewerkt.

Zeeland bomvol toeristen

,,Elke keer schuift de datum op”, zegt ook directeur Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. ,,Ik hoop dat dit echt de laatste aanpassing is, want zo zachtjesaan is het wel tijd. Het seizoen wordt steeds korter, terwijl Zeeland bomvol toeristen zit. Die wil je ook wat kunnen bieden.”

,,Wij hebben alle ruimte en volgen het coronaprotocol”, zegt Traas. ,,Vorig jaar is ook gebleken dat musea niet tot besmettingen hebben geleid. Ik snap best dat we geen bussen vol groepen mogen ontvangen, maar losse bezoekers kan zeker op een veilige manier. Wij zijn er in elk geval klaar voor.”

Bibliotheken wel weer open

Na de persconferentie van dinsdagavond concludeerden ook de bibliotheken dat ze tot 9 juni geduld moeten hebben. Dat leidde tot boze reacties. ZB-directeur Perry Moree noemde het ‘ondraaglijk’. ,,Je mag wel alle winkels in, terwijl de kans op besmetting daar veel groter is dan in de bibliotheek. Dat ervaren we als heel ongelijk.”

In het debat met de Tweede Kamer kwam het kabinet woensdagavond tegemoet aan hun bezwaren. De bibliotheken mogen nu op 20 mei weer open, mits de besmettingscijfers zich gunstig blijven ontwikkelen.