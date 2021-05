Zeeuwse theaters, bibliotheken en musea moeten nog langer dicht: ‘We worden niet serieus genomen’

Ook bij de Betho mogen werknemers voor het eerst stemmen over een nieuwe cao

11 mei GOES - Werknemers van sociale werkbedrijven kunnen voor het eerst stemmen over een nieuwe cao. Om hen daarop te wijzen, trekt vakbond FNV in een estafette langs alle SW-bedrijven. Dinsdag waren De Zuidhoek in Zierikzee, De Betho in Goes en Orionis in Vlissingen aan de beurt.