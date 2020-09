Zeeuwse terrassen bomvol dankzij tropische toegift: water, pils en ijs graag!

WESTKAPELLE - De extreem nazomer gaat vandaag weerrecords breken . Nog nooit werd het in Zeeland zo laat in september tropisch warm. Het mooie weer speelt de horeca in de kaart. ,,Met deze temperaturen houden we de zomerkaart nog even aan.”

Sommige horeca-ondernemers hebben het tij ondanks de pandemie mee. Niels van Alphen heropende 1 juni het uitgebreide strandpaviljoen Bombaai in Westkapelle. Twee keer zoveel ruimte als voorheen, dus makkelijker corona-veilig in te richten. En nu komt er nog een warme week achter de toch al mooie zomer aan. ,,Mij hoor je niet klagen.”

Op een blauwe maandag in september is bijna geen lege stoel te bekennen op het terras van Bombaai. Wat wil je, met het kwik op 27 graden. Vakantieparken, hotels en B&B's zitten nog aardig vol. De gezinnen met kinderen mogen dan Zeeland hebben verlaten, 45-plussers en jonge stelletjes hebben hun plaats ingenomen. Ze kunnen bij Bombaai nu een zomers zonnebad nemen. En dat doen ze.

Zomerkaart

Van Alphen is blij met de aanloop, die voor een flink deel uit fietsers bestaat. Die treffen nog hetzelfde aanbod als in juli en augustus. ,,Met deze temperaturen houden we de zomerkaart nog even aan. Eind deze maand stappen we over op een menu met wat warmere smaken. Wat loopt er goed vandaag? Water, pils en ijsjes!”

Zo druk als in het hoogseizoen is het niet meer. Daarom is de zomerbezetting met 8 vaste mensen, 24 flexkrachten en een schare vakantiewerkers afgeschaald. ,,We runnen de zaak nu met het vaste team en een aantal flexibel inzetbare krachten. In de vakantie maak ik ook gebruik van scholieren, maar die zitten inmiddels weer in de schoolbankjes.”

Streetfood

Van Alphen verwacht een redelijk goed seizoen te draaien. Tijdens de verplichte sluiting in het voorjaar was de zaak in verbouwing. ,,Ik heb tot nu toe beperkt last van de corona-crisis. We zijn 1 juni opengegaan met een zaak die twee keer zo groot is als voorheen. Daardoor is het ook makkelijker om aan de corona-maatregelen en de 1,5 meter afstand in het bijzonder te voldoen. Bovendien zie je dat meer mensen vakantie in eigen land vieren. Dat hebben ook wij gemerkt. En ook ons streetfood-concept met gerechten uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika slaat aan. Daarmee onderscheiden we ons aan de Walcherse kust, denk ik. Het was in elk geval razend druk in de zomermaanden.”

Wat de wintermaanden brengen, is koffiedik kijken, zegt de horeca-ondernemer. ,,Nu zit iedereen buiten. Binnen hebben we echter minder mogelijkheden. We hadden bijvoorbeeld altijd redelijk veel besloten feesten en groepsreserveringen, maar die zullen dit jaar uitblijven, verwacht ik. Een vraagteken is ook hoe de pandemie zich ontwikkelt. We balanceren op een dun lijntje. Gelukkig zijn er weinig besmettingen in Zeeland. Laten we het dus maar afkloppen.”