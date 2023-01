Zeeuwse tattooshops terughoudend in trend gezichtstatoeages: ‘Met name jongeren die willen doen alsof ze al helemaal vol zitten’

Justin Bieber heeft ‘grace’ boven zijn wenkbrauw, Chris Brown een sneaker op zijn wang, Lil Wayne tranen onder zijn ogen en Post Malone liet de initialen van zijn dochter op zijn voorhoofd zetten. Onder artiesten - met name in de hiphopscene - is het al jaren hip om een tatoeage in het gezicht te laten zetten. Die trend is overgewaaid naar Nederland.