Zeeuwse tandartsen overladen met vragen over zorgverzekeringen: ‘Denk héél goed na over je keuze’

Als de patiënten van Laura Heijens in haar stoel plaatsnemen, gaat het deze tijd regelmatig over verzekeringen. ,,We maken hele behandeltrajecten voor een patiënt. Wat moet er gebeuren, wat doen we dit jaar, wat doen we volgend jaar. Vroeger sloot men een verzekering af en klaar. Dat is nu, met al die keuzes en stijgende kosten, wel anders.”