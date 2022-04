Zeeuwse studenten willen met bordspel TourTime hoge ogen gooien

Hier is het koninklijk paar na dik 2,5 jaar afwezig­heid in Zeeland weer (even) te zien

MIDDELBURG - Het is al een behoorlijk poosje geleden dat leden van het Koninklijk Huis voet op Zeeuwse bodem hebben gezet, maar donderdag is het weer zo ver. Dan komen koning Willem-Alexander, koningin Máxima én prinses Beatrix naar Middelburg voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards. Er valt die ochtend zeker even te zwaaien en wie weet zelfs een hand te drukken, want dat doet het koninklijk paar na twee jaar ‘afstand’ weer graag.

17:25